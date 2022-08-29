ВСУ пробили крышу корпуса Запорожской АЭС, где хранится топливо
Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале заявил, что в результате обстрела украинских войск было пробито перекрытие помещения спецкорпуса Запорожской АЭС (ЗАЭС).
По его словам, в этом здании хранится топливо для реактора.
«Пробитая в результате удара боевиков Зеленского крыша спецкорпуса №1 Запорожской АЭС. В данном корпусе хранится свежее топливо для реакторов ЗАЭС», – написал Рогов, опубликовав фотографии повреждённой крыши.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что над территорией ЗАЭС был сбит украинский беспилотник, который приближался к зданию спецкорпуса № 1, сообщает «Свободная пресса».
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