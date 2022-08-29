ВСУ пробили крышу корпуса Запорожской АЭС, где хранится топливо

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале заявил, что в результате обстрела украинских войск было пробито перекрытие помещения спецкорпуса Запорожской АЭС (ЗАЭС).

Миссия МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС на текущей неделе

По его словам, в этом здании хранится топливо для реактора.

«Пробитая в результате удара боевиков Зеленского крыша спецкорпуса №1 Запорожской АЭС. В данном корпусе хранится свежее топливо для реакторов ЗАЭС», – написал Рогов, опубликовав фотографии повреждённой крыши.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что над территорией ЗАЭС был сбит украинский беспилотник, который приближался к зданию спецкорпуса № 1, сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияОбстрелВСУАЭС
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры