В США назвали три причины задержки контрнаступления ВСУ
Вооруженные силы Украины не начинают контрнаступление из-за трех главных проблем, сообщает Assossiated Press.
Первой причиной издание называет плохую погоду и непроходимость украинских дорог, второй – слабою подготовку к боевым действиям военнослужащих ВСУ, третьей – нехватку вооружений.
Издание отмечает, что ещё не вся обещанная Западом военная техника и снаряды поставлены на Украину, кроме того не завершено еще обучение украинских военнослужащих в лагерях Германии, Польши и США.
Ранее газета Washington Post сообщила, что украинских военных обучают форсированию Днепра, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru