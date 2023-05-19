В США назвали три причины задержки контрнаступления ВСУ

Первой причиной издание называет плохую погоду и непроходимость украинских дорог, второй – слабою подготовку к боевым действиям военнослужащих ВСУ, третьей – нехватку вооружений.

Издание отмечает, что ещё не вся обещанная Западом военная техника и снаряды поставлены на Украину, кроме того не завершено еще обучение украинских военнослужащих в лагерях Германии, Польши и США.

Ранее газета Washington Post сообщила, что украинских военных обучают форсированию Днепра, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

