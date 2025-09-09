Лучше переплатить несколько процентов, но приобрести деталь в специализированном автосервисе и иметь гарантию, чем сэкономить 500 рублей и купить «брак» на маркетплейсе. Об этом НСН рассказал вице-президент автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.

Около половины автосервисов отказываются ремонтировать машины с запчастями, принесенными клиентами, пишут «Известия». А те, кто соглашается, берут с заказчиков расписки об отказе от претензий, если деталь сломается или вызовет проблемы в машине. Причина такого поведения сервисов — наплыв бракованных деталей, купленных автовладельцами на онлайн-площадках. Казаченко рассказал, какие проблемы могут ждать владельца авто после покупки запчасти на онлайн-площадке.

«Сервисы не отказываются, но не несут гарантию за предоставленные клиентом запасные части. Это все сразу прописывается в заказ-наряде. Сэкономленные 500-600 рублей при покупке детали на маркетплейсе могут вылиться в большой геморрой. Если вы приобретаете запчасть в сервисе и что-то пошло не так, то и работа, и запчасть вам будет за счет сервиса. А так придется второй раз платить за снятие, третий раз платить за установку новой детали, потом пытаться на маркетплейсе доказать, что запчасть была бракованная. По статистике, люди, которые покупают запчасти на маркетплейсах, – это те, кто сами себе все меняют», - рассказал он.