Автомобилистов предостерегли от покупки деталей на маркетплейсах
В интернете часто могут распродавать детали или атрибуты для автомобилей с браком, поэтому экономия в 500 рублей не стоит риска и лишних проблем, заявил НСН Александр Казаченко.
Лучше переплатить несколько процентов, но приобрести деталь в специализированном автосервисе и иметь гарантию, чем сэкономить 500 рублей и купить «брак» на маркетплейсе. Об этом НСН рассказал вице-президент автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.
Около половины автосервисов отказываются ремонтировать машины с запчастями, принесенными клиентами, пишут «Известия». А те, кто соглашается, берут с заказчиков расписки об отказе от претензий, если деталь сломается или вызовет проблемы в машине. Причина такого поведения сервисов — наплыв бракованных деталей, купленных автовладельцами на онлайн-площадках. Казаченко рассказал, какие проблемы могут ждать владельца авто после покупки запчасти на онлайн-площадке.
«Сервисы не отказываются, но не несут гарантию за предоставленные клиентом запасные части. Это все сразу прописывается в заказ-наряде. Сэкономленные 500-600 рублей при покупке детали на маркетплейсе могут вылиться в большой геморрой. Если вы приобретаете запчасть в сервисе и что-то пошло не так, то и работа, и запчасть вам будет за счет сервиса. А так придется второй раз платить за снятие, третий раз платить за установку новой детали, потом пытаться на маркетплейсе доказать, что запчасть была бракованная. По статистике, люди, которые покупают запчасти на маркетплейсах, – это те, кто сами себе все меняют», - рассказал он.
Казаченко отметил, что в интернете можно приобрести какую-то запчасть для машины, только если сам производитель устраивает скидки.
«В интернете можно купить деталь, например, когда производитель сам реализует какие-то акции. А если это частники, либо какие-то ИП – не стоит. Приведу пример. Знакомый для сервиса купил по скидке автомобильную эмаль на 400 тысяч рублей. А потом стали поступать жалобы от клиентов, что краска слезает. Оказалось, продавец переморозил краску зимой и потом решил ее задешево продать через какой-то маркетплейс. На любом сервисе идет наценка, исходя из закупочной стоимости детали. Если сервис купил двигатель за 200 тысяч рублей, за 400 тысяч он его не продаст, сделает накрутку 10-15%. А вот купленный масляный фильтр за 250 рублей уже может продать за 1250 рублей. Все зависит от ценовой ниши. Плюс брак тоже закладывается. Если сервис закупает официально у производителя, то если что-то не так, они просто получают новую запасную деталь. Так что разумно все-таки переплатить, но воспользоваться сервисом», - подытожил он.
Ранее сооснователь сети умных автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова рассказала, что избыточное количество моторного масла в двигателе легкового автомобиля может обернуться серьёзными неисправностями, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
