В Архангельской области арестовали двух подростков, подозреваемых в диверсии
Двух подростков заключили под стражу в Архангельской области по подозрению в совершении диверсии на железной дороге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.
Против несовершеннолетних расследуют уголовное дело о диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору. По данным правоохранителей, 4 августа представитель спецслужб Украины вступил в переписку с подростком 2009 года рождения, убедив его повредить железнодорожную инфраструктуру за вознаграждение. Для совершения преступления несовершеннолетний привлек сверстника.
Известно, что подростки вместе подожгли релейные шкафы на железнодорожной станции Коноша-1 и скрылись. Силовики устанавливают все обстоятельства инцидента.
Ранее в Краснодарском крае арестовали 15-летнего школьника, который по заданию Киева поджег объекты транспортной инфраструктуры на ряде перегонов Северо-Кавказской железной дороги, напоминает РЕН ТВ.
