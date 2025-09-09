Первый в России музей Фаины Раневской откроют в Таганроге к 2028 году
Сегодня, посещая Таганрог, туристы стремятся приехать к дому Фаины Раневской, а открытие нового музея увеличит интерес к городу, сообщила НСН Елизавета Липовенко.
В фондах Таганрогского музея-заповедника хранятся предметы из московской квартиры Фаины Раневской, которые и станут основой экспозиции первого в России музея, посвященного актрисе. Об этом в беседе с НСН рассказала директор Таганрогского музея-заповедника Елизавета Липовенко.
В Таганроге намерены создать первый в России музей Фаины Раневской. Как сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, историческое здание на улице Фрунзе, в котором родилась советская актриса, передано в государственную собственность и закреплено за музеем-заповедником. В 2023 году квартиры жилого дома выкупил благотворительный фонд Ивана Игнатьевича Саввиди. Липовенко уточнила, что экспозиция будущего музея уже включает более 500 предметов.
«Сейчас идут ремонтно-реставрационные работы здания. Думаю, открытие состоится не раньше 2028 года. Мы – первый музей Фаины Раневской в России. У нас сохранилось более 500 предметов, связанных с ее жизнью и творчеством. Это вещи из ее московской квартиры: два мебельных гарнитура, фотографии со стен с автографами ее друзей, награды и документы. Также шарфик, в котором Раневская играла свой последний спектакль с Ростиславом Пляттом, и некоторые личные вещи. Когда Фаины Георгиевны не стало, мы связались с ее подругой, экспозиция была выкуплена за очень небольшие деньги по сегодняшним меркам. Также у нас сохранились фотографии семьи Раневской из Таганрога. Обязательно свяжемся с театрами, в которых она служила, и дополним экспозицию», - заявила она.
Собеседница НСН также подчеркнула, что местные жители поддержали идею открытия музея.
«Сегодня туристы обязательно приезжают к дому Раневской. Местные жители тоже сохраняют память о ней и ждут открытия музея. Фаина Раневская признана одной из десяти самых выдающихся актрис XX века. В Таганроге недалеко от ее дома находится кафе "Фрекен Бок" с прекрасной домашней кухней, там представлены фотографии Фаины Георгиевны в ее ролях. В прошлом году мы представили книгу-каталог "Великая Фаина", в которой мы даем информацию о предметах нашего музея. По ходу изложения представлены факты из биографии Раневской. Эта книга сразу разлетелась. Сейчас мы готовим в изданию «Дневник на клочках» - это ее дневник с комментариями сотрудников нашего музей. Думаю, открытие музея увеличит поток туристов», - отметила Липовенко.
Ранее директор департамента музеев и поддержки циркового искусства министерства культуры РФ Елена Харламова сообщила, что в 2025 году количество посещений федеральных музеев в России выросло на 10 миллионов, напоминает «Радиоточка НСН».
