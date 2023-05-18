Рогов: вероятность успеха контрнаступления ВСУ снижается с каждым днем
У Киева все меньше шансов достичь успеха в контрнаступлении. Такое мнение высказал глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.
Политик прокомментировал публикацию издания Politico о том, что США рассматривают заморозку конфликта на Украине.
Рогов полагает, что в Соединенных Штатах видят несколько сценариев развития ситуации. Один из них - контрнаступление.
«Риск которого никуда не делся, но вероятность его успеха с каждым днем снижается», - сказал Рогов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал заявления о контрнаступлении ВСУ дезинформацией. Он полагает, что украинцев специально подталкивают к противостоянию с Россией, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru