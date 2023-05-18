Рогов: вероятность успеха контрнаступления ВСУ снижается с каждым днем

Политик прокомментировал публикацию издания Politico о том, что США рассматривают заморозку конфликта на Украине.

Рогов полагает, что в Соединенных Штатах видят несколько сценариев развития ситуации. Один из них - контрнаступление.

«Риск которого никуда не делся, но вероятность его успеха с каждым днем снижается», - сказал Рогов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал заявления о контрнаступлении ВСУ дезинформацией. Он полагает, что украинцев специально подталкивают к противостоянию с Россией, передает «Радиоточка НСН».

