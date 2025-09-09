Президент Финляндии назвал четыре направления гарантий безопасности Украины

«В военной сфере есть четыре простых направления. Одно - на земле, другое - в воздухе, третье - на море, и четвертое - разведка или даже космос», - указал политик.

По словам Стубба, в каждом из этих направлений есть 10-20 «различных способов участия».

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что гарантии безопасности следует предоставить как Украине, так и России, сообщает РЕН ТВ.

