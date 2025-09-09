С экс-мэра Нижнего Новгорода взыскали 1 млрд рублей в доход государства

Более 1 млрд рублей взыскали в доход государства с бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина, приговоренного к 10 годам колонии за взяточничество и пособничество в похищении человека. Об этом заявили в прокуратуре Нижегородской области.

По данным ведомства, в октябре 2010 - октябре 2015 года Сорокин, замещая должность градоначальника, вопреки требованиям антикоррупционного законодательства занимался коммерческой деятельностью, «будучи заинтересованным в деятельности компании-застройщика и своей супруги Элады Нагорной, при этом используя свои полномочия для представления им льготных условий с целью извлечения прибыли».

Чиновник обеспечил заключение соглашений с областным министерством госимущества и земельных ресурсов на арендованных земельных участках и возвел 35 домов в жилом комплексе «Новая Кузнечиха». От реализации зданий в 2014-2022 годы Сорокин получил более 1,5 млрд рублей прибыли. Чтобы распорядиться доходами от коррупционной схемы, в том числе вложенными в увеличение уставного капитала ООО Специализированный застройщик «Старт-Строй», Нагорная в декабре 2023-го решила выйти из состава учредителей. Юрлицо должно было выплатить стоимость принадлежащих ей 60% долей участия в уставном капитале - свыше 1 млрд рублей.

«Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением к Сорокину, его бывшей супруге и аффилированным с ними лицам об обращении в доход государства права требования указанной выплаты», - подчеркнули в надзорном ведомстве.

Требования удовлетворили в полном объеме, государству перечислили более 1 млрд рублей.

Сорокин был мэром Нижнего Новгорода в 2010-2015 годах, в 2016-2018-м занимал пост зампредседателя законодательного собрания Нижегородской области. В марте 2019-го экс-чиновника осудили за взятки и пособничество в похищении в 2004 году, пишет 360.ru.

