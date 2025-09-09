Футбольный клуб «Химки» признали банкротом

Арбитражный суд Московской области признал банкротом футбольный клуб «Химки». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Команда задолжала налоговым службам около 450 млн рублей. Ранее заявление о признании клуба банкротом оставили без движения из-за ненадлежащего оформления, однако во вторник суд вновь рассмотрел дело и признал несостоятельность «Химок».

В мае клуб не получил лицензию для участия в сезоне Мир - Российской премьер-лиги из-за финансовых проблем. В июне «Химки» объявили о приостановке деятельности, позднее клуб исключили из числа членов Российского футбольного союза (РФС), напоминает РЕН ТВ.

