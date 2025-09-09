Футбольный клуб «Химки» признали банкротом
Арбитражный суд Московской области признал банкротом футбольный клуб «Химки». Об этом сообщает «Матч ТВ».
Команда задолжала налоговым службам около 450 млн рублей. Ранее заявление о признании клуба банкротом оставили без движения из-за ненадлежащего оформления, однако во вторник суд вновь рассмотрел дело и признал несостоятельность «Химок».
В мае клуб не получил лицензию для участия в сезоне Мир - Российской премьер-лиги из-за финансовых проблем. В июне «Химки» объявили о приостановке деятельности, позднее клуб исключили из числа членов Российского футбольного союза (РФС), напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЛДПР показала «предсказание» Жириновского о России, Китае и США к 2030 году
- Хулиганское достояние: Почему власти Великобритании не раскроют личность Бэнкси
- Президент Финляндии назвал четыре направления гарантий безопасности Украины
- Футбольный клуб «Химки» признали банкротом
- Автомобилистов предостерегли от покупки деталей на маркетплейсах
- Первый в России музей Фаины Раневской откроют в Таганроге к 2028 году
- В Архангельской области арестовали двух подростков, подозреваемых в диверсии
- С экс-мэра Нижнего Новгорода взыскали 1 млрд рублей в доход государства
- Премьер Непала ушел в отставку из-за беспорядков
- Авиакомпания «Победа» сняла ограничения по весу для ручной клади
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru