В США назвали главную помеху для контрнаступления украинской армии
Хорошо подготовленные минные поля, а также российская авиация стали основными помехами для наступления военнослужащих Украины, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на The War Zone.
Это контрнаступление проходит для Киева очень тяжело. Особенно раздражают украинских военных российские самолеты.
Преимущество РФ в небе заставляет власти бывшей советской республики требовать истребители F-16.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинские власти ведут переговоры с западными странами по поводу сроков поставок F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru