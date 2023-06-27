В США назвали главную помеху для контрнаступления украинской армии

Хорошо подготовленные минные поля, а также российская авиация стали основными помехами для наступления военнослужащих Украины, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на The War Zone.

Марочко: Российские подразделения пресекли попытку наступления ВСУ на Артемовск

Это контрнаступление проходит для Киева очень тяжело. Особенно раздражают украинских военных российские самолеты.

Преимущество РФ в небе заставляет власти бывшей советской республики требовать истребители F-16.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинские власти ведут переговоры с западными странами по поводу сроков поставок F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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