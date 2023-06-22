На Украине рассказали о переговорах с Западом по поводу F-16
Украинские власти ведут переговоры с западными странами по поводу сроков поставок F-16, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление глава офиса президента Украины Андрея Ермака.
«Мы сейчас плотно работаем с партнерами над временем для истребителей... вопрос сейчас во времени», – заявил он. Также Ермак указал, что решение Запада о поставках ракет дальнего радиуса Киеву – «вопрос близкого будущего».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что истребители F-16, поставки которых ожидает Украина, будут гореть так же, как переданные Киеву Западом танки Leopard, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru