На Украине рассказали о переговорах с Западом по поводу F-16

«Мы сейчас плотно работаем с партнерами над временем для истребителей... вопрос сейчас во времени», – заявил он. Также Ермак указал, что решение Запада о поставках ракет дальнего радиуса Киеву – «вопрос близкого будущего».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что истребители F-16, поставки которых ожидает Украина, будут гореть так же, как переданные Киеву Западом танки Leopard, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

