На Украине рассказали о переговорах с Западом по поводу F-16

Украинские власти ведут переговоры с западными странами по поводу сроков поставок F-16, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление глава офиса президента Украины Андрея Ермака.

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«Мы сейчас плотно работаем с партнерами над временем для истребителей... вопрос сейчас во времени», – заявил он. Также Ермак указал, что решение Запада о поставках ракет дальнего радиуса Киеву – «вопрос близкого будущего».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что истребители F-16, поставки которых ожидает Украина, будут гореть так же, как переданные Киеву Западом танки Leopard, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаИстребители

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