Марочко: Российские подразделения пресекли попытку наступления ВСУ на Артемовск
Российские военные отбили попытки украинских войск пойти в наступление на Артемовск в Донецкой народной республике. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Силами до роты вооруженные формирования Украины попытались атаковать в районе населенного пункта Артемовск», — цитирует офицера ТАСС.
Как отметил Марочко, ВСУ наносили удары по флангам российских подразделений на северо-западе и юго-западе. Однако авиация, артиллерия и ракетные войска РФ успешно поразили места расположения живой силы и техники противника. ВСУ понесли потери и отступили на исходные позиции,сообщает телеканал «360».
Ранее разведчик 150-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск рассказал, что украинская армия перешла в оборону в районе Артемовска, пишет «Свободная пресса».
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