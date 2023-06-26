Марочко: Российские подразделения пресекли попытку наступления ВСУ на Артемовск

«Силами до роты вооруженные формирования Украины попытались атаковать в районе населенного пункта Артемовск», — цитирует офицера ТАСС.

Как отметил Марочко, ВСУ наносили удары по флангам российских подразделений на северо-западе и юго-западе. Однако авиация, артиллерия и ракетные войска РФ успешно поразили места расположения живой силы и техники противника. ВСУ понесли потери и отступили на исходные позиции,сообщает телеканал «360».

Ранее разведчик 150-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск рассказал, что украинская армия перешла в оборону в районе Артемовска, пишет «Свободная пресса».

