В США назвали битву за Артемовск «отличной защитной» стратегией Киева

Битва за Артемовск является одним из примеров «отличной защитной стратегии» Украины, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли.

Генерал Милли исключил возвращение Киевом территорий военным путем

В американском Министерстве обороны оценили шансы Киева вернуть утраченные территории. Отмечалось, что это невозможно сделать в ближайшей перспективе военным путем.

Также Милли заявил, что Вашингтон просил Киев не использовать американское оружие для атак по территории России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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