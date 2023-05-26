В США назвали битву за Артемовск «отличной защитной» стратегией Киева
26 мая 202301:19
Битва за Артемовск является одним из примеров «отличной защитной стратегии» Украины, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли.
В американском Министерстве обороны оценили шансы Киева вернуть утраченные территории. Отмечалось, что это невозможно сделать в ближайшей перспективе военным путем.
Также Милли заявил, что Вашингтон просил Киев не использовать американское оружие для атак по территории России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru