Генерал Милли: США просили Киев не атаковать РФ американским оружием

Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что Вашингтон просил Киев не использовать американское оружие для атак по территории России. Об этом пишет РИА Новости.

В Госдуме предложили раздать оружие людям в приграничных районах

«Мы просили украинцев не использовать поставляемое США оборудование для прямых атак по территории России», - сказал генерал на пресс-конференции.

Украинская диверсионно-разведывательная группа 22 мая проникла на территорию Белгородской области. В Минобороны РФ сообщили, что формирования ВСУ были разгромлены, уничтожено более 70 террористов, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: www.jcs.mil
ТЕГИ:ОружиеУкраинаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры