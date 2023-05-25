Генерал Милли: США просили Киев не атаковать РФ американским оружием
Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что Вашингтон просил Киев не использовать американское оружие для атак по территории России. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы просили украинцев не использовать поставляемое США оборудование для прямых атак по территории России», - сказал генерал на пресс-конференции.
Украинская диверсионно-разведывательная группа 22 мая проникла на территорию Белгородской области. В Минобороны РФ сообщили, что формирования ВСУ были разгромлены, уничтожено более 70 террористов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru