Генерал Милли исключил возвращение Киевом территорий военным путем

Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли прокомментировал вероятность возвращения Украиной утраченных территорий военным путем, сообщают СМИ.

Генерал Милли и главком ВСУ обсудили обстановку на Украине

Возвращение территорий Милли назвал стратегической целью Киева. По его мнению, Украина в обозримой перспективе не сможет взять их под контроль военным путем.

Милли в начале мая заявил о готовности украинской армии к контрнаступлению. Сроков генерал не назвал. По его словам, решение остается за Киевом, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: www.jcs.mil
ТЕГИ:ВСУУкраинаСША

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