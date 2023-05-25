Генерал Милли исключил возвращение Киевом территорий военным путем

Возвращение территорий Милли назвал стратегической целью Киева. По его мнению, Украина в обозримой перспективе не сможет взять их под контроль военным путем.

Милли в начале мая заявил о готовности украинской армии к контрнаступлению. Сроков генерал не назвал. По его словам, решение остается за Киевом, передает «Радиоточка НСН».

