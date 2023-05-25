Генерал Милли исключил возвращение Киевом территорий военным путем
25 мая 202320:19
Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли прокомментировал вероятность возвращения Украиной утраченных территорий военным путем, сообщают СМИ.
Возвращение территорий Милли назвал стратегической целью Киева. По его мнению, Украина в обозримой перспективе не сможет взять их под контроль военным путем.
Милли в начале мая заявил о готовности украинской армии к контрнаступлению. Сроков генерал не назвал. По его словам, решение остается за Киевом, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru