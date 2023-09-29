В США начали обучение украинских пилотов английскому языку
29 сентября 202300:20
Соединенные Штаты приступили к специализированной языковой подготовке пилотов Украины, которые будут управлять американскими истребителями F-16, сообщает ТАСС.
Как заявила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх, речь идет об английском языке. При этом точное количество пилотов, а также сроки обучения не называются.
Ранее стало известно, что обучение летчиков ВСУ пилотированию F-16 займет 6-9 месяцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru