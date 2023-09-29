В США начали обучение украинских пилотов английскому языку

Соединенные Штаты приступили к специализированной языковой подготовке пилотов Украины, которые будут управлять американскими истребителями F-16, сообщает ТАСС.

Нидерланды не будут передавать F-16 Киеву в этом году

Как заявила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх, речь идет об английском языке. При этом точное количество пилотов, а также сроки обучения не называются.

Ранее стало известно, что обучение летчиков ВСУ пилотированию F-16 займет 6-9 месяцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: hvkk.tsk.tr (ВВС Турции)
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