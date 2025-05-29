Назван размер фиксированной пенсионной выплаты в 2025 году

В России размер фиксированной пенсионной выплаты в 2025 году составляет 8907,7 рубля, сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора Ольгу Епифанову.

Пенсионерам выплатят июньскую пенсию досрочно

По ее словам, пенсия россиян формируется из индивидуальных пенсионных коэффициентов и фиксированной выплаты, которая также каждый год определяется кабмином РФ. Стоимость одного индивидуального пенсионного балла в текущем году составляет 145,69 рубля.

Итоговая сумма пенсионных выплат зависит от выработанных лет стажа, количества набранных индивидуальных пенсионных коэффициентов, их стоимости и величины фиксированной выплаты.

Ранее стало известно, что пенсии ряда граждан старше 80 лет вырастут с 1 июня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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