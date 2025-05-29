Назван размер фиксированной пенсионной выплаты в 2025 году
В России размер фиксированной пенсионной выплаты в 2025 году составляет 8907,7 рубля, сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора Ольгу Епифанову.
По ее словам, пенсия россиян формируется из индивидуальных пенсионных коэффициентов и фиксированной выплаты, которая также каждый год определяется кабмином РФ. Стоимость одного индивидуального пенсионного балла в текущем году составляет 145,69 рубля.
Итоговая сумма пенсионных выплат зависит от выработанных лет стажа, количества набранных индивидуальных пенсионных коэффициентов, их стоимости и величины фиксированной выплаты.
Ранее стало известно, что пенсии ряда граждан старше 80 лет вырастут с 1 июня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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