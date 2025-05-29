СМИ: Украина полтора года не получает ракеты для ПВО SAMP/T

Киев не получает новые ракеты для системы ПВО SAMP/T франко-итальянского производства, сообщает Figaro.

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По данным издания, обещанных ракет не поступало на протяжении 1,5 лет. Кроме того, стало известно о нормировании боеприпасов для батарей систем Patriot производства США, которые теперь предназначены для наиболее критических угроз.

Ранее стало известно, что США отказались передать Украине ЗРК Patriot бесплатно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
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