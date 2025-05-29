Госдеп: США аннулируют визы студентов из Китая

Американские власти начнут аннулировать визы студентам из Китая, сообщил в соцсети X глава Госдепа США Марко Рубио.

Он также анонсировал изменения визовых требований для заявителей из КНР, включая Гонконг, чтобы обеспечить более тщательную проверку. Дипломат указал, что для достижения этой цели внешнеполитическое ведомство будет тесно сотрудничать с министерством внутренней безопасности.

В 2023-2024 учебном году в США приехали 23,5 тысячи китайских студентов. Это 20% от всех иностранных учащихся.

Ранее в ЦРУ назвали Китай экзистенциальной угрозой безопасности США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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