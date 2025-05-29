Маск заявил об окончании срока на позиции госслужащего

В США миллиардер, глава департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск заявил в соцсети в Х, что срок его полномочий в качестве специального госслужащего подходит к концу.

Акции Tesla выросли на фоне сообщений об уходе Маска из DOGE

Бизнесмен поблагодарил президента США Дональда Трампа за «возможность сократить расточительные расходы» правительства. По его словам, миссия DOGE со временем будет укрепляться.

Ранее стало известно, что Маск из-за падения прибыли своей компании Tesla заявил, что с мая сократит свое участие в работе департамента по госэффективности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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