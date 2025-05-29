Маск заявил об окончании срока на позиции госслужащего
В США миллиардер, глава департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск заявил в соцсети в Х, что срок его полномочий в качестве специального госслужащего подходит к концу.
Бизнесмен поблагодарил президента США Дональда Трампа за «возможность сократить расточительные расходы» правительства. По его словам, миссия DOGE со временем будет укрепляться.
Ранее стало известно, что Маск из-за падения прибыли своей компании Tesla заявил, что с мая сократит свое участие в работе департамента по госэффективности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru