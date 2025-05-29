В Подмосковье в ДТП погибли две девочки

В автомобильной аварии в Подмосковье погибли две 13-летние девочки, сообщает в Telegram полиция Московской области.

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП на трассе М-12 детях

ДТП произошло 28 мая около 20:30 возле деревни Потаповское. Водитель «Лада» не справился с управлением и перевернулся.

Девочки от полученных травм скончались, водитель и 12-летняя пассажирка доставлены в медицинское учреждение.

Ранее трое взрослых и трое детей пострадали в ДТП в Волгоградской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДТП

Горячие новости

Все новости

партнеры