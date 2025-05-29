В Подмосковье в ДТП погибли две девочки
29 мая 202503:01
В автомобильной аварии в Подмосковье погибли две 13-летние девочки, сообщает в Telegram полиция Московской области.
ДТП произошло 28 мая около 20:30 возле деревни Потаповское. Водитель «Лада» не справился с управлением и перевернулся.
Девочки от полученных травм скончались, водитель и 12-летняя пассажирка доставлены в медицинское учреждение.
Ранее трое взрослых и трое детей пострадали в ДТП в Волгоградской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru