Нидерланды не будут передавать F-16 Киеву в этом году

Нидерланды намерены передать Киеву истребители F-16 не ранее будущего года, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление министра обороны Кайсы Оллонгрен.

Пентагон: обучение летчиков ВСУ пилотированию F-16 займет 6-9 месяцев

«Доставка случится когда-нибудь в следующем году», — сказала она. Отмечается, что Киеву нужны подготовленные летчики и соответствующий технический персонал. При этом никто не знает, сколько именно времени продлится обучение.

Ранее в Пентагоне заявили, что летчики ВСУ скоро прибудут в США для обучения на F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: hvkk.tsk.tr (ВВС Турции)
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