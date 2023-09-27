Нидерланды не будут передавать F-16 Киеву в этом году
27 сентября 202300:43
Нидерланды намерены передать Киеву истребители F-16 не ранее будущего года, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление министра обороны Кайсы Оллонгрен.
«Доставка случится когда-нибудь в следующем году», — сказала она. Отмечается, что Киеву нужны подготовленные летчики и соответствующий технический персонал. При этом никто не знает, сколько именно времени продлится обучение.
Ранее в Пентагоне заявили, что летчики ВСУ скоро прибудут в США для обучения на F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru