Нидерланды не будут передавать F-16 Киеву в этом году

«Доставка случится когда-нибудь в следующем году», — сказала она. Отмечается, что Киеву нужны подготовленные летчики и соответствующий технический персонал. При этом никто не знает, сколько именно времени продлится обучение.

Ранее в Пентагоне заявили, что летчики ВСУ скоро прибудут в США для обучения на F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

