Обломки беспилотника упали в районе дома на проспекте Вернадского в Москве
29 мая 202503:35
В Москве в результате отражения атаки беспилотников Вооруженных сил Украины, один из них упал в районе жилого дома на проспекте Вернадского, сообщил в Telegram мэр Сергей Собянин.
По его словам, серьезных повреждений дома нет, никто не пострадал. На месте работают специалисты соответствующих служб.
Ранее стало известно об отражении атаки трех БПЛА на пути к Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дуров и Маск устроили перепалку из-за ИИ
- Обломки беспилотника упали в районе дома на проспекте Вернадского в Москве
- В Подмосковье в ДТП погибли две девочки
- Собянин: Отражена атака трех БПЛА, летевших на Москву
- При взрыве гранаты в Ставрополе погибли два человека
- Зеленский: Киев и Берлин работают над поставками Taurus
- СМИ: Беспилотники ВСУ атаковали город Елец в Липецкой области
- СМИ: Зеленский досрочно завершил визит в Германию из-за наступления России
- В Германии заявили, что передадут ВСУ дальнобойные системы через несколько недель
- Госдума: Угрозы нацистов семье Мединского нацелены на срыв переговоров
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru