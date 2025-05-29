Обломки беспилотника упали в районе дома на проспекте Вернадского в Москве

В Москве в результате отражения атаки беспилотников Вооруженных сил Украины, один из них упал в районе жилого дома на проспекте Вернадского, сообщил в Telegram мэр Сергей Собянин.

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По его словам, серьезных повреждений дома нет, никто не пострадал. На месте работают специалисты соответствующих служб.

Ранее стало известно об отражении атаки трех БПЛА на пути к Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
ТЕГИ:МоскваВСУБеспилотники

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