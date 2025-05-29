СМИ: Минюст не видит оснований для признания Урганта и Пугачевой иноагентами
29 мая 202506:01
Министерство юстиции России не видит оснований для признания иноагентами шоумена и телеведущего Ивана Урганта и исполнительницы Аллы Пугачевой, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра Олега Свириденко.
«На сегодняшний день оснований для признания их иноагентами нет», — заявил он. Отмечается, что включение в реестр иноагентов происходит только в случае наличия подтверждённых фактов нарушения закона.
Ранее кинокритик Долин заявил, что не понимает причин проверки Урганта Минюстом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru