СМИ: Минюст не видит оснований для признания Урганта и Пугачевой иноагентами

Министерство юстиции России не видит оснований для признания иноагентами шоумена и телеведущего Ивана Урганта и исполнительницы Аллы Пугачевой, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра Олега Свириденко.

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«На сегодняшний день оснований для признания их иноагентами нет», — заявил он. Отмечается, что включение в реестр иноагентов происходит только в случае наличия подтверждённых фактов нарушения закона.

Ранее кинокритик Долин заявил, что не понимает причин проверки Урганта Минюстом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Минюст РФПевицаИван УргантАлла Пугачева

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