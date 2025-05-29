Дуров и Маск устроили перепалку из-за ИИ
Миллиардер из США Илон Маск в ответ на заявления создателя мессенджера Telegram Павла Дурова о сотрудничестве между мессенджером и компанией бизнесмена xAI заявил в соцсети X, что никакого соглашения подписано не было.
На это Дуров заявил в X, что соглашение о сотрудничестве Telegram с xAI принципиально достигнуто, но формальности еще не улажены.
Ранее владелец Telegram указал, что соглашение подписано на один год. В его рамках среди пользователей Telegram будет распространяться чат-бот Grok, который также будет интегрирован во все приложения мессенджера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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