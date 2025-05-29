Дуров и Маск устроили перепалку из-за ИИ

Миллиардер из США Илон Маск в ответ на заявления создателя мессенджера Telegram Павла Дурова о сотрудничестве между мессенджером и компанией бизнесмена xAI заявил в соцсети X, что никакого соглашения подписано не было.

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На это Дуров заявил в X, что соглашение о сотрудничестве Telegram с xAI принципиально достигнуто, но формальности еще не улажены.

Ранее владелец Telegram указал, что соглашение подписано на один год. В его рамках среди пользователей Telegram будет распространяться чат-бот Grok, который также будет интегрирован во все приложения мессенджера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP
ТЕГИ:МиллиардерыTelegramИлон МаскПавел Дуров

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