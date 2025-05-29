СМИ: Британия готовится к кибервойне с Россией
Британское Минобороны создает новое командование, целью которого станет кибервойна с Россией, сообщает Telegraph.
На искусственный интеллект и команду хакеров будет потрачено более 1 миллиарда фунтов. Глава военного ведомства Великобритании Джон Хили пообещал дать вооруженным силам больше возможностей в Интернете для борьбы с враждебными государствами, такими как РФ.
По данным издания, с целью наступательных операций создается новое Кибернетическое и Электромагнитное командование, которое будет активно применять системы искусственного интеллекта. Подробности держатся в секрете.
Ранее стало известно, что Великобритания введет усиленный режим контроля в рамках Схемы регистрации иностранного влияния (FIRS), который затронет Москву. Россия, наряду с Ираном, будет включена в категорию стран, представляющих угрозу для национальной безопасности Великобритании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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