Москвичка показала кадры квартиры, в которую попали обломки БПЛА ВСУ

Жительница Москвы сняла видео в квартире на юго-западе столицы, в которую попали обломки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал «Известия».

Беспилотник ВСУ взорвался во дворе многоквартирного дома в Шебекино

На кадрах видно, что в результате атаки в помещении выбило окна, на кровати и полу разбросаны осколки стекла. Женщина указала, что в момент удара спала у самого окна с сыном. От осколков стекла защитила плотная штора. Ребенок получил незначительную царапину.

Ранее мэр Сергей Собянин заявил, что в Москве в результате отражения атаки беспилотников Вооруженных сил Украины, один из них упал в районе жилого дома на проспекте Вернадского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:МоскваВСУБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры