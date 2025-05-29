Москвичка показала кадры квартиры, в которую попали обломки БПЛА ВСУ
Жительница Москвы сняла видео в квартире на юго-западе столицы, в которую попали обломки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал «Известия».
На кадрах видно, что в результате атаки в помещении выбило окна, на кровати и полу разбросаны осколки стекла. Женщина указала, что в момент удара спала у самого окна с сыном. От осколков стекла защитила плотная штора. Ребенок получил незначительную царапину.
Ранее мэр Сергей Собянин заявил, что в Москве в результате отражения атаки беспилотников Вооруженных сил Украины, один из них упал в районе жилого дома на проспекте Вернадского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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