В США готовятся объявить о новой военной помощи Украине

«Я ожидаю, что у нас вскоре будет объявление о большей помощи в безопасности», - заявила Далтон.

31 января экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что в стране сложилась тупиковая ситуация. В частности, он отметил, что киевская власть и вся Украина существует только за счет западных покровителей.

Ранее четверо конгрессменов-республиканцев обратились к президенту США Джо Байдену и министру обороны Ллойду Остину, потребовав разъяснений в связи с планами передать Украине 31 танк Abrams, стоимостью 400 миллионов долларов.



