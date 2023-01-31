В США готовятся объявить о новой военной помощи Украине
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон заявила, что власти США могут уже скоро объявить о новой военной помощи Украине, сообщает РИА Новости.
«Я ожидаю, что у нас вскоре будет объявление о большей помощи в безопасности», - заявила Далтон.
31 января экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что в стране сложилась тупиковая ситуация. В частности, он отметил, что киевская власть и вся Украина существует только за счет западных покровителей.
Ранее четверо конгрессменов-республиканцев обратились к президенту США Джо Байдену и министру обороны Ллойду Остину, потребовав разъяснений в связи с планами передать Украине 31 танк Abrams, стоимостью 400 миллионов долларов.
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