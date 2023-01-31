В США готовятся объявить о новой военной помощи Украине

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон заявила, что власти США могут уже скоро объявить о новой военной помощи Украине, сообщает РИА Новости.

Глава Забайкальского края заплатит за захват или уничтожение танков Leopard и Abrams

«Я ожидаю, что у нас вскоре будет объявление о большей помощи в безопасности», - заявила Далтон.

31 января экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что в стране сложилась тупиковая ситуация. В частности, он отметил, что киевская власть и вся Украина существует только за счет западных покровителей.

Ранее четверо конгрессменов-республиканцев обратились к президенту США Джо Байдену и министру обороны Ллойду Остину, потребовав разъяснений в связи с планами передать Украине 31 танк Abrams, стоимостью 400 миллионов долларов.


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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Военная ОперацияУкраинаВоенная ТехникаСША
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