Американские конгрессмены запросили у Белого дома разъяснения о поставках танков Украине

Конгрессмены Трой Нельс, Пол Госар, Лорен Боберт и Эли Крэйн указали, что эскалация конфликта «продолжает идти за счет американского налогоплательщика». Политики считают постыдным субсидировать Украину, игнорируя внутренние проблемы с безопасностью в США.

«Не подлежит сомнению, что Украина представляет собой стратегический интерес для США, но она не является союзником по НАТО, и мы ... не обязаны защищать ее границы», — отмечается в обращении.

Республиканцы обратили внимание, что решение о поставках танков противоречит позиции военных. Кроме того, конгрессмены задались вопросом о том, как Белый дом будет отчитываться «за потерю и разрушение предметов американской оборонной помощи» и возмещать потери гражданам.

