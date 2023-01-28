Американские конгрессмены запросили у Белого дома разъяснения о поставках танков Украине
Четверо конгрессменов-республиканцев обратились к президенту США Джо Байдену и министру обороны Ллойду Остину, потребовав разъяснений в связи с планами передать Украине 31 танк Abrams. Письмо законодателей опубликовало издание Daily Caller.
Конгрессмены Трой Нельс, Пол Госар, Лорен Боберт и Эли Крэйн указали, что эскалация конфликта «продолжает идти за счет американского налогоплательщика». Политики считают постыдным субсидировать Украину, игнорируя внутренние проблемы с безопасностью в США.
«Не подлежит сомнению, что Украина представляет собой стратегический интерес для США, но она не является союзником по НАТО, и мы ... не обязаны защищать ее границы», — отмечается в обращении.
Республиканцы обратили внимание, что решение о поставках танков противоречит позиции военных. Кроме того, конгрессмены задались вопросом о том, как Белый дом будет отчитываться «за потерю и разрушение предметов американской оборонной помощи» и возмещать потери гражданам.
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