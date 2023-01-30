Глава Забайкальского края заплатит за захват или уничтожение танков Leopard и Abrams

Более 100 социальных объектов было введено в эксплуатацию в Москве в прошлом году

Новая поликлиника открылась на севере Москвы

Сервисами инвестиционного портала Москвы за прошлый год воспользовались 160 тысяч раз

Реставраторам удалось раскрыть уникальную живопись в храме апостолов Петра и Павла в Басманной слободе

Спасатели помогли медведю Фёдору освободиться от автомобильной покрышки в Подмосковье