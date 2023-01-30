Глава Забайкальского края заплатит за захват или уничтожение танков Leopard и Abrams

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление, согласно которому жители региона, участвующие в специальной военной операции, получат премии за захват или уничтожение танков Leopard и Abrams.

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В документе, который опубликован на сайте официального издания региона «Забайкальский рабочий», говорится, за захват танка Leopard предусмотрена выплата в размере трёх млн рублей, а за Abrams — 1,5 млн рублей. Для участников захвата техники - 500 тысяч рублей и 300 тысяч рублей, соответственно.

Выплата за уничтожение танка Leopard составит один млн рублей, а за Abrams — в два раза меньше. Участие в уничтожении - 150 тысяч рублей и 100 тысяч рублей, соответственно. Отмечается, что на премию может рассчитывать группа из пяти человек.

«Рекомендовать лицам, принимающим участие в проведении специальной военной операции, при осуществлении захвата (уничтожении) танков сдерживать отвагу и удаль до разумных пределов для обеспечения безусловного выполнения боевых задач и сохранения жизни и здоровья личного состава», — сказано в постановлении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки западных вооружений Украине приводят к существенной эскалации конфликта, однако потенциально изменить ход событий это не может и не изменит, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТанкиСпецоперацияПремияЗабайкалье
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