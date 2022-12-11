В СНБО Украины заявили о готовности совершать удары по территории России

«Мы будем способны на все. Поэтому если что-то касается наших интересов, то мы никого спрашивать не будем, куда нам бить врага», — цитирует Данилова РИА Новости.

При этом секретарь СНБО упомянул территории России от границ с Украиной до Владивостока, пишет Газета.ru.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американские власти не поставляют Украине вооружение для нанесения удара по территории России.