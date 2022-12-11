В СНБО Украины заявили о готовности совершать удары по территории России

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина готова наносить удары по российской территории в ответ на удары ВС РФ. Об этом он рассказал в эфире украинского телевизионного агентства «НТА».

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«Мы будем способны на все. Поэтому если что-то касается наших интересов, то мы никого спрашивать не будем, куда нам бить врага», — цитирует Данилова РИА Новости.

При этом секретарь СНБО упомянул территории России от границ с Украиной до Владивостока, пишет Газета.ru.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американские власти не поставляют Украине вооружение для нанесения удара по территории России.

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ФОТО: Соцсети/danilov.oleksiy
ТЕГИ:РоссияРакетный УдарУкраинаСНБО Украины
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