В СНБО Украины заявили о готовности совершать удары по территории России
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина готова наносить удары по российской территории в ответ на удары ВС РФ. Об этом он рассказал в эфире украинского телевизионного агентства «НТА».
«Мы будем способны на все. Поэтому если что-то касается наших интересов, то мы никого спрашивать не будем, куда нам бить врага», — цитирует Данилова РИА Новости.
При этом секретарь СНБО упомянул территории России от границ с Украиной до Владивостока, пишет Газета.ru.
Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американские власти не поставляют Украине вооружение для нанесения удара по территории России.
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