СМИ: ВСУ отводят уцелевшие силы под Славянск и Краматорск
17 октября 202604:28
Юлия Савченко
ВСУ отводят часть сил к Славянску и Краматорску в Донецкой Народной Республике. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«Потеря Алексеево-Дружковки и Доброполья вынудила противника откатить часть сил под Краматорск и Славянск», - отметил источник.
Речь идет об уцелевших силах ВСУ.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил, что группировка войск «Центр» освободила Доброполье.
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