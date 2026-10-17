СМИ: ВСУ отводят уцелевшие силы под Славянск и Краматорск

ВСУ отводят часть сил к Славянску и Краматорску в Донецкой Народной Республике. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Политолог Перенджиев дал жесткий прогноз по освобождению Славянска и Краматорска

«Потеря Алексеево-Дружковки и Доброполья вынудила противника откатить часть сил под Краматорск и Славянск», - отметил источник.

Речь идет об уцелевших силах ВСУ.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил, что группировка войск «Центр» освободила Доброполье.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ВСУДНРСпецоперация

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