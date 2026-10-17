Депутат Кавшар заверила, что россиян не обяжут переходить на цифровой рубль
Переход на цифровой рубль в России исключительно добровольный. Об этом рассказала глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.
Парламентарий подчеркнула, что цифровая валюта - новая форма, которая выступает в качестве альтернативного вида расчетов наравне с наличными и безналичными деньгами.
«Переход на "цифру" имеет исключительно добровольный характер. То есть никто без ведома самого человека не начнет переводить его пенсию или зарплату в цифровые рубли», - указала Кавшар в беседе с ТАСС.
Как отметила депутат, защищенный цифровой рубль хранится в едином кошельке на платформе Центробанка. Такие кошельки не открывают автоматически, их использование зависит от персональных предпочтений. Операции с цифровыми кошельками для россиян бесплатны.
Ранее зампредседателя Банка России Зульфия Кахруманова рассказала о случаях, когда цифровой рубль может быть выгоднее привычных форм оплаты.
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