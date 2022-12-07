В Госдепартаменте опровергли поставки оружия Украине для ударов по России
Американские власти не поставляют Украине вооружение для нанесения удара по территории России, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
«Мы не предоставляли Украине вооружения для использования на территории России», — заявил он. По словам дипломата, Вашингтон передает Киеву оружие лишь для обороны своей страны, не подталкивая по ударам по российской территории.
Беспилотники, которые атаковали аэродромы в Рязанской и Саратовской областях, могут быть Ту-141 «Стриж», это почти полноценный самолет, дальность полета которого составляет тысячу километров, заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в разговоре с НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 561 / сут.
Умерли
392 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 690 / сут.
- В США заявили, что следят за танкерами с нефтью в Черном море
- СМИ: Россия может ответить на «нефтяной потолок» «нефтяным полом»
- В IATA призвали Запад готовиться к возобновлению полетов через Россию
- Португалия обыграла Швейцарию в 1/8 финала ЧМ-2022
- Дети погибли при пожаре в доме в Ростовской области
- МИД Турции пригрозил Греции «бурей» из-за ситуации на островах
- СМИ: Евросоюз обсуждает снижение потолка цен на газ
- Минфин предложил повысить ставки акцизов на никотиносодержащую продукцию
- В России предложили создать перечень запрещенных компьютерных игр
- Сборная Марокко обыграла Испанию и прошла в четвертьфинал ЧМ-2022
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru