В Госдепартаменте опровергли поставки оружия Украине для ударов по России

«Мы не предоставляли Украине вооружения для использования на территории России», — заявил он. По словам дипломата, Вашингтон передает Киеву оружие лишь для обороны своей страны, не подталкивая по ударам по российской территории.

Беспилотники, которые атаковали аэродромы в Рязанской и Саратовской областях, могут быть Ту-141 «Стриж», это почти полноценный самолет, дальность полета которого составляет тысячу километров, заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в разговоре с НСН.

