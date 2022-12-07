В Госдепартаменте опровергли поставки оружия Украине для ударов по России

Американские власти не поставляют Украине вооружение для нанесения удара по территории России, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

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«Мы не предоставляли Украине вооружения для использования на территории России», — заявил он. По словам дипломата, Вашингтон передает Киеву оружие лишь для обороны своей страны, не подталкивая по ударам по российской территории.

Беспилотники, которые атаковали аэродромы в Рязанской и Саратовской областях, могут быть Ту-141 «Стриж», это почти полноценный самолет, дальность полета которого составляет тысячу километров, заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в разговоре с НСН.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияОружиеСШАУкраина
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