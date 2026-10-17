В США внесли законопроект, запрещающий дизельную сделку с Россией

Документ запрещает Корпорации международного развития и финансирования (DFC) инвестировать в энергетику России, аннулирует выданные Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) генеральные лицензии и запрещает выдачу новых. Кроме того, законопроект обязывает администрацию президент США Дональда Трампа ввести санкции в отношении российской энергетики.

Соавторами документа выступили шестнадцать представителей Демократической партии и один республиканец.

Ранее Россия и США договорились о поставках нефтепродуктов. Минфин США выпустит лицензию на импорт российского дизельного топлива на мировой рынок, она будет действовать до 7 апреля 2027 года.

