«Серьезное оружие!»: Атакующие аэродромы России БПЛА сравнили с крылатой ракетой
Если у Ту-141 «Стриж» заменить радиооборудование для ведения разведки на боевую часть, то получится полноценная ракета, отметил в эфире НСН военный эксперт Константин Сивков.
Беспилотники, которые атаковали аэродромы в Рязанской и Саратовской областях, могут быть Ту-141 «Стриж», это почти полноценный самолет, дальность полета которого составляет тысячу километров, заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в разговоре с НСН.
Накануне Минобороны РФ признало вчерашние атаки украинских беспилотников на военные аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» Саратовской области. В ведомстве заявили, что это были реактивные дроны советского производства, которые были перехвачены средствами противовоздушной обороны ВКС России. В результате падения обломков уже на аэродромах погибли трое военнослужащих, четверо пострадали. Константин Сивков отметил, что на сегодняшний день в России нет системы, которая позволила бы отслеживать цели на малых высотах.
«В советские времена было все, чтобы отслеживать на малых высотах даже сложные цели. Сейчас такой возможности, видимо, нет. На каждой станции должен быть соответствующий расчет, там должны работать. В конце 80-х это было уничтожено. Самое главное с таким беспилотником – это обнаружить его, уничтожить такую цель не составляет проблем. Единственно возможный беспилотник – это Ту-141 «Стриж». Это практически полноценный самолет, у которого дальность полета тысяча километров, скорость полета 760-800 километров в час. Этот беспилотник был разработан для ведения разведки. Потолок у него шесть тысяч метров. Если это действительно так, то нужно признать, что у нас есть проблемы с системой противовоздушной обороны», - сказал Сивков.
Он отметил, что Ту-141 «Стриж» оборудован отсеком с радиооборудованием. Сивков указал, что если такое оборудование заменить на боевую часть, то получится полноценная серьезная ракета.
«Ракеты типа «Томагавк» идут с огибанием земли по местности на высотах 50-60 метров. А нижняя граница гравитационного поля у нас достаточно высокая. Поэтому нет ничего удивительного. В советское время Руст приземлился на Красную площадь, он шел на очень маленьких высотах. У Ту-141 «Стриж» топлива около тонны. Он оборудован отсеком, в котором расположено радиооборудование для ведения разведки, которое можно заменить на боевую часть. Фактически, «Стриж» в варианте, где у него боевая часть – это есть нормальная, обычная крылатая ракета. Это очень серьезное оружие», - резюмировал Сивков.
Утром 6 декабря губернатор Курской области также сообщил, что «в районе курского аэродрома» после атаки беспилотника загорелся нефтенакопитель, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его словам, по предварительной информации пострадавших нет.
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