Онищенко заявил, что пересадка головы человеку теоретически возможна

«Голову, в принципе, пересадить можно… Другое дело - цена вопроса, и другое дело - показания. Поэтому сказать, что это какая-то афера, нет», - высказал мнение Онищенко.

По его словам, это уникальная «операция сегодняшнего дня». Онищенко подчеркнул, что развитие трансплантологии позволяет проводить сложнейшие манипуляции по пересадке органов. Академик напомнил об экспериментах советского ученого Владимира Демихова, который пересаживал головы животным.

Ранее Онищенко заявил, что женщины могут рожать до 60 лет, а у мужчин возможность стать отцом сохраняется практически до 90 лет.

