Россиянин Медведев вышел в полуфинал турнира ATP в Шанхае
17 октября 202604:50
Юлия Савченко
Российский спортсмен Даниил Медведев прошел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.
В четвертьфинале россиянин обыграл американца Томми Пола. Матч завершился со счетом 6:3, 1:6, 6:3.
В полуфинале 30-летний Медведев встретится с представителем Испании Рафаэлем Ходаром.
Даниил Медведев занимает 6-е место рейтинга ATP.
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