Россиянин Медведев вышел в полуфинал турнира ATP в Шанхае

Российский спортсмен Даниил Медведев прошел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.

Теннисиста Медведева дисквалифицировали за попадание мячом в лицо болельщику

В четвертьфинале россиянин обыграл американца Томми Пола. Матч завершился со счетом 6:3, 1:6, 6:3.

В полуфинале 30-летний Медведев встретится с представителем Испании Рафаэлем Ходаром.

Даниил Медведев занимает 6-е место рейтинга ATP.

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ФОТО: AP / ТАСС
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