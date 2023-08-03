В СНБО сообщили, что графика контрнаступления ВСУ не существует

По его словам, каких-либо графиков и дедлайнов нет. Секретарь сослался на «натовскую систему, согласно которой, командир решает, как ему действовать.

Данилов указал на большое количество мин, из-за которых не редко солдатам приходится преодолевать расстояние пешком.

Ранее стало известно, что ВСУ группируют силы на подступах к Артемовску, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

