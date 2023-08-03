В СНБО сообщили, что графика контрнаступления ВСУ не существует
Временных рамок для контрнаступления украинских Вооруженных сил не существует, сообщает ТСН со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.
По его словам, каких-либо графиков и дедлайнов нет. Секретарь сослался на «натовскую систему, согласно которой, командир решает, как ему действовать.
Данилов указал на большое количество мин, из-за которых не редко солдатам приходится преодолевать расстояние пешком.
Ранее стало известно, что ВСУ группируют силы на подступах к Артемовску, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru