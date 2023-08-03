Советник Пушилина: ВСУ группируют силы на подступах к Артемовску

По его словам, в настоящее время идут бои за близлежащие населенные пункты — Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку. Противник группирует достаточно большие силы и не перестает атаковать. Клещеевка продолжает находиться под контролем Киева.

«Это является некой проблемой, но, думаю, что наши ВКС эту проблему решат», — отметил советник.

Ранее Пушилин говорил, что Клещеевка находится под контролем ВС России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

