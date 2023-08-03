Китайский посол в России назвал НАТО главной причиной обострения украинского кризиса
Действия НАТО усугубили ситуацию на Украине, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление посла Китая в России Чжана Ханьхуэйя.
По его словам, пять расширений на восток серьезно повлияли на существующие после холодной войны порядок и безопасность в Европе, стали главной причиной обострения украинского кризиса.
Как отметил дипломат, военный альянс следовало расформировать после завершения холодной войны, однако организация до сих пор провоцирует новые конфликты. Ханьхуэй напомнил, что за последние 30 лет НАТО приложил руку к дестабилизации обстановки в Косово, Ливии и Афганистане.
Ранее в США предрекли начало распада НАТО из-за Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru