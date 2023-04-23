В Швеции сообщили, что Киеву нужно готовиться к долгому конфликту

По его словам, союзникам Киева необходимо убедиться, что у них получится обеспечить логистику, боеприпасы и запчасти, поскольку безопасность снабжения является ключевой. Также Йонсон заявил, что Швеция нуждается в имеющихся у нее самолетах для защиты территории страны, отметив, что решающее значение имеют системы противовоздушной обороны.

Официальные представители США признают, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) для успешного контрнаступления нет необходимого количества боеприпасов, сообщает «Радиоточка НСН».

