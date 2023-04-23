В Швеции сообщили, что Киеву нужно готовиться к долгому конфликту
Украина должна готовиться к долгому конфликту на истощение, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на главу Министерства обороны Швеции Пола Йонсона.
По его словам, союзникам Киева необходимо убедиться, что у них получится обеспечить логистику, боеприпасы и запчасти, поскольку безопасность снабжения является ключевой. Также Йонсон заявил, что Швеция нуждается в имеющихся у нее самолетах для защиты территории страны, отметив, что решающее значение имеют системы противовоздушной обороны.
Официальные представители США признают, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) для успешного контрнаступления нет необходимого количества боеприпасов, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru