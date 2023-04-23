Стало известно об ударе, уничтожившего более 100 иностранных бойцов ВСУ

Показаны последствия удара войск России по базе иностранных бойцов украинских Вооруженных сил, сообщает «Лента.ру».

Боец «Вагнера» рассказал, что ВСУ бросают оружие и боеприпасы в Артемовске

Их обнародовал наемник из Финляндии. Речь идет об обстреле Яворовского полигона в марте прошлого года. Тогда удалось ликвидировать 60 наемников из разных стран, еще более 50 — скончались от ран.

Отмечается, что этот удар деморализовал действующих бойцов «иностранного легиона», а у многих потенциальных наемников пропало желание сражаться на стороне украинской армии.

Как сообщалось ранее, родственники украинских военных протестуют в Кривом Роге, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУУкраинаСпецоперация

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