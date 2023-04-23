Стало известно об ударе, уничтожившего более 100 иностранных бойцов ВСУ
Показаны последствия удара войск России по базе иностранных бойцов украинских Вооруженных сил, сообщает «Лента.ру».
Их обнародовал наемник из Финляндии. Речь идет об обстреле Яворовского полигона в марте прошлого года. Тогда удалось ликвидировать 60 наемников из разных стран, еще более 50 — скончались от ран.
Отмечается, что этот удар деморализовал действующих бойцов «иностранного легиона», а у многих потенциальных наемников пропало желание сражаться на стороне украинской армии.
Как сообщалось ранее, родственники украинских военных протестуют в Кривом Роге, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+7 030 / сут.
Умерли
398 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 414 / сут.
- В Швеции сообщили, что Киеву нужно готовиться к долгому конфликту
- Стало известно об ударе, уничтожившего более 100 иностранных бойцов ВСУ
- СМИ: в Белом доме опасаются угрозы дефолта в США
- «Зенит» обыграл «Динамо» в матче 23-го тура РПЛ
- СМИ: ЕС хочет запретить транзит товаров через Россию
- Замглавы МИД Украины попросил увеличить помощь Киеву в 10 раз
- Почти 200 подтвержденных случаев заболевания корью выявили в Дагестане
- СМИ: сын Пескова подтвердил информацию о службе в ЧВК «Вагнер»
- Малый драматический театр в Петербурге снова перенес спектакли с Козловским
- Сотни людей протестуют в Швеции против вступления страны в НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru