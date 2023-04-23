Их обнародовал наемник из Финляндии. Речь идет об обстреле Яворовского полигона в марте прошлого года. Тогда удалось ликвидировать 60 наемников из разных стран, еще более 50 — скончались от ран.

Отмечается, что этот удар деморализовал действующих бойцов «иностранного легиона», а у многих потенциальных наемников пропало желание сражаться на стороне украинской армии.

Как сообщалось ранее, родственники украинских военных протестуют в Кривом Роге, сообщает «Радиоточка НСН».

