В школах Николаева с 1 сентября вводят запрет на использование русского языка

С 1 сентября в школах украинского города Николаев введут запрет на использование русского языка. Об этом сообщила в субботу член исполкома николаевского горсовета Екатерина Стоколяс в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской организацией).

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«Вчера исполкомом проголосовали за запрет на использование русского языка в учреждениях общего среднего образования города Николаева. <...> С 1 сентября никаких факультативов, курсов, младших классов с русским языком обучения и оформления образовательной среды», - написала Стоколяс.

Президент РФ Владимир Путин в июле прошлого года опубликовал статью на русском и украинском языках «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой в частности заявлял, что на территории Украины реализовался проект «анти-Россия», «с чем мы никогда не смиримся».

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ФОТО: flickr.com
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