В школах Николаева с 1 сентября вводят запрет на использование русского языка

«Вчера исполкомом проголосовали за запрет на использование русского языка в учреждениях общего среднего образования города Николаева. <...> С 1 сентября никаких факультативов, курсов, младших классов с русским языком обучения и оформления образовательной среды», - написала Стоколяс.

Президент РФ Владимир Путин в июле прошлого года опубликовал статью на русском и украинском языках «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой в частности заявлял, что на территории Украины реализовался проект «анти-Россия», «с чем мы никогда не смиримся».

