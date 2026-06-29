МИД Финляндии: Время для переговоров ЕС с Россией еще не пришло
Время для переговоров Европейского союза с Москвой еще не пришло, заявила Frankfurter Allgemeine Zeitung министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.
При этом она поддержала подготовку контактов между Евросоюзом и Россией по Украине. «Я считаю нормальным, что на официальном уровне готовятся переговоры», - указала она. Так дипломат отреагировала на вопрос о критике в адрес главы Евросовета Антониу Кошты со стороны представителей ЕС за контакты с РФ.
Валтонен считает, что «нет ничего плохого в том, что в Европе собираются группы, которые размышляют о дальнейших шагах в контексте переговоров» об урегулировании конфликта на Украине.
Ранее Кошта заявил, что время для переговоров с Россией, к сожалению, ещё не пришло. При этом Европе необходим «прямой канал дипломатического общения» с Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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