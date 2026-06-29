МИД Финляндии: Время для переговоров ЕС с Россией еще не пришло

При этом она поддержала подготовку контактов между Евросоюзом и Россией по Украине. «Я считаю нормальным, что на официальном уровне готовятся переговоры», - указала она. Так дипломат отреагировала на вопрос о критике в адрес главы Евросовета Антониу Кошты со стороны представителей ЕС за контакты с РФ.

Валтонен считает, что «нет ничего плохого в том, что в Европе собираются группы, которые размышляют о дальнейших шагах в контексте переговоров» об урегулировании конфликта на Украине.

Ранее Кошта заявил, что время для переговоров с Россией, к сожалению, ещё не пришло. При этом Европе необходим «прямой канал дипломатического общения» с Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

