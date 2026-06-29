По данным швейцарского издания, самый южный город украинского кольца крепостей находится на грани падения. Российской армии удается установить контроль над все большими его частями.

По словам экспертов, освобождение города является только вопросом времени.

Визит главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского на константиновское направление стал «черной меткой» для украинской группировки на этом участке. Об этом заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАН), кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

