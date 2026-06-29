СМИ: Три человека выпрыгнули из самолета при крушении во Франции

По данным издания, это произошло при крушении воздушного судна. В районе, где лайнер потерпел крушение, произошло массовое отключение электричества. Pilatus взлетел с аэродрома Нанси-Эссэ и рухнул в пригороде Нанси. На борту находилось 11 человек, некоторые из них должны были пройти «крещение» и совершить первый прыжок с парашютом. Самолетом судном управлял опытный пилот.

Pilatus рухнул сразу после взлета, никто из находившихся на борту не выжил. Предварительной причиной крушения названа техническая неисправность.

В этот же день в Канале потерпел крушение самолет Turbo Commander с пожарными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

