СМИ: Три человека выпрыгнули из самолета при крушении во Франции

Во Франции три человека выпрыгнули из самолета, сообщает L'Est Républicain.

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По данным издания, это произошло при крушении воздушного судна. В районе, где лайнер потерпел крушение, произошло массовое отключение электричества. Pilatus взлетел с аэродрома Нанси-Эссэ и рухнул в пригороде Нанси. На борту находилось 11 человек, некоторые из них должны были пройти «крещение» и совершить первый прыжок с парашютом. Самолетом судном управлял опытный пилот.

Pilatus рухнул сразу после взлета, никто из находившихся на борту не выжил. Предварительной причиной крушения названа техническая неисправность.

В этот же день в Канале потерпел крушение самолет Turbo Commander с пожарными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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