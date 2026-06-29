СМИ: Три человека выпрыгнули из самолета при крушении во Франции
Во Франции три человека выпрыгнули из самолета, сообщает L'Est Républicain.
По данным издания, это произошло при крушении воздушного судна. В районе, где лайнер потерпел крушение, произошло массовое отключение электричества. Pilatus взлетел с аэродрома Нанси-Эссэ и рухнул в пригороде Нанси. На борту находилось 11 человек, некоторые из них должны были пройти «крещение» и совершить первый прыжок с парашютом. Самолетом судном управлял опытный пилот.
Pilatus рухнул сразу после взлета, никто из находившихся на борту не выжил. Предварительной причиной крушения названа техническая неисправность.
В этот же день в Канале потерпел крушение самолет Turbo Commander с пожарными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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