Санду: ЕС может принять во внимание необходимость вывода войск РФ с территории Приднестровья
В рамках возможного мирного договора Москвы и Киева Европейского союза может принять во внимание необходимость мирного вывода российских войск с территории Приднестровья, заявила Pro TV Chișinău президент Молдавии Майя Санду.
По ее словам, «незаконное присутствие российских войск» является большой проблемой. «Разумеется, каждый раз и мы поднимаем эту тему, и они ее поднимают. Надеемся, вместе мы сможем решить эту проблему», — заявила глава государства. По словам президента, Молдавия и Украина продолжают европейский путь параллельно, однако решения о продвижении переговоров будут приниматься отдельно.
«Мы не можем решить проблемы, если у Украины есть двусторонние проблемы с той или иной страной. Так и Украина не может прийти и выполнить за нас условия», — указала Санду.
Ранее в Госдуме предупредили о фатальных последствиях второго фронта в Приднестровье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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