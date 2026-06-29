Санду: ЕС может принять во внимание необходимость вывода войск РФ с территории Приднестровья

В рамках возможного мирного договора Москвы и Киева Европейского союза может принять во внимание необходимость мирного вывода российских войск с территории Приднестровья, заявила Pro TV Chișinău президент Молдавии Майя Санду.

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По ее словам, «незаконное присутствие российских войск» является большой проблемой. «Разумеется, каждый раз и мы поднимаем эту тему, и они ее поднимают. Надеемся, вместе мы сможем решить эту проблему», — заявила глава государства. По словам президента, Молдавия и Украина продолжают европейский путь параллельно, однако решения о продвижении переговоров будут приниматься отдельно.

«Мы не можем решить проблемы, если у Украины есть двусторонние проблемы с той или иной страной. Так и Украина не может прийти и выполнить за нас условия», — указала Санду.

Ранее в Госдуме предупредили о фатальных последствиях второго фронта в Приднестровье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:РоссияЕвросоюзПриднестровьеМолдавияМайя Санду

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