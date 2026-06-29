Россияне сняли с депозитов рекордные 280 млрд рублей

Это является рекордным показателем по оттоку средств физических лиц с вкладов с начала текущего года. Заметнее всего сократился портфель срочных вкладов у «Сбера» (отток 211,6 млрд руб.), РСХБ (39,4 млрд руб.) и «Альфа-банка» (35,8 млрд руб.). Далее идут ВТБ, ГПБ, «Совкомбанк».

По данным Центробанка, средства физлиц в банках на 550 млрд руб. за май, а спрос на наличные сохранился — их объем в обращении вырос за месяц на 400 млрд руб.

Ранее стало известно, что банки остались без 2 трлн рублей из-за перехода россиян на наличные, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

