Россияне сняли с депозитов рекордные 280 млрд рублей
В мае текущего года граждане России сняли со срочных банковских депозитов 280,5 млрд руб., сообщает «Коммерсант» со ссылкой на финансовые учреждения.
Это является рекордным показателем по оттоку средств физических лиц с вкладов с начала текущего года. Заметнее всего сократился портфель срочных вкладов у «Сбера» (отток 211,6 млрд руб.), РСХБ (39,4 млрд руб.) и «Альфа-банка» (35,8 млрд руб.). Далее идут ВТБ, ГПБ, «Совкомбанк».
По данным Центробанка, средства физлиц в банках на 550 млрд руб. за май, а спрос на наличные сохранился — их объем в обращении вырос за месяц на 400 млрд руб.
Ранее стало известно, что банки остались без 2 трлн рублей из-за перехода россиян на наличные, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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