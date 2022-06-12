Кириенко: В Донбассе жители восемь лет отстаивали право быть русскими

В Донбассе жители восемь лет отстаивали право самостоятельного выбора собственной судьбы - быть русскими и воспитывать детей в традициях культуры и истории России, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

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«Все, что происходит сегодня в мире – это вызов. Это большой и серьезный вызов. Но для людей, живущих на Донбассе, которые, свое право быть русскими – русскими не только как национальность, русскими как культурный выбор, говорить на русском языке, читать книги на русском языке, воспитывать своих детей на русской культуре и традициях нашего великого народа – вы лучше, чем кто-либо, показали пример, что такое отстоять свое право самостоятельного выбора», – приводит его слова РИА Новости.

Обратившись к жителям Донбасса, Кириенко подчеркнул, что «сегодня мы вместе в едином пространстве». Это является залогом общей победы, отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ.

Кириенко также заверил, что территория Донбасса будет освобождена полностью.

Ранее стало известно, что в Херсонской области будет проведён референдум о вхождении этого региона в состав России. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Он уточнил, что после проведения референдума по самоопределению в области пройдут выборы.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:Военная ОперацияУкраинаРоссияВойна В ДонбассеДонбассСергей Кириенко
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